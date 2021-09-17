Зимой из Петербурга в Кострому запустят двухэтажный поезд

Зимой из Петербурга в Кострому запустят двухэтажный поезд
Двухэтажный поезд будет курсировать из Петербурга в Кострому. Фото: pixabay.com

Время в пути составит 11 часов и 54 минуты.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Российские железные дороги ровно через два месяца, с 17 декабря, начнут отправлять двухэтажный экспресс-поезд из Петербурга в Кострому.

Состав будет ежедневно отправляться летом и во время новогодних праздников. Все десять двухэтажных вагонов оборудуют кондиционерами, светильниками, биотуалетами, камерами видеонаблюдения, а также лестницами с поручнями.

Помимо этого, поезд предусмотрен и для маломобильных пассажиров. Для них будут созданы специальные купе и подъемники для колясок.

В одном вагоне сможет разместиться сразу 64 путешественника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ноябрьские праздники будут ходить дополнительные поезда из Петербурга.

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Зимой из Петербурга в Кострому запустят двухэтажный поезд
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