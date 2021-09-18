В Петербурге мужчина напал на курьера и отобрал у него еду

В Петербурге мужчина напал на курьера и отобрал у него еду
На курьера напали. Фото: pixabay.com

В Невском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу и региону, неизвестный мужчина на улице Подвойского брызнул в курьера из аэрозольного баллончика и отобрал сумку с едой, после чего сбежал.

Личность голодного злоумышленника удалось установить на записям с камер видеонаблюдения. Вскоре его задержали. Им оказался 21-летний неработающий молодой человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жертва нападения в Полежаевском парке о своем спасении. Нападавший погнался за ней и, к сожалению, смог догнать. Злоумышленник схватил девушку за плечо и нанес удар ножом.

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