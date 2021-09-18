На портал ЦИК России обрушилась DDoS-атаку

На портал ЦИК России обрушилась DDoS-атаку
Утром 18 сентября предпринята еще одна DDoS-атака, было заблокировано около 246 тысяч запросов. Фото: Gazeta.SPb

Утром 18 сентября предпринята еще одна DDoS-атака, было заблокировано около 246 тысяч запросов.

17 сентября зафиксированы три целенаправленные атаки на интернет-портал ЦИК России: две попытки сканирования на предмет уязвимости и одна распределенная DDoS-атака. Об этом сообщает ЦИК России.

Утром 18 сентября в Петербурге снова открылись избирательные участки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. По состоянию на 20:00 в первый день голосования явка на выборах депутатов Госдумы составила 16,85%. В Петербурге открыто 1 940 избирательных участков. Работа идет даже в красных зонах ковидных стационаров, СИЗО и аэропорту. За ними, в том числе, следят 6 546 добровольцев, из них 4 047 — от избирательных объединений, 1 956 — от субъектов общественного контроля, а 543 — от кандидатов.

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