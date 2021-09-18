В ГИК рассказали о 100-лнетней петербурженке, пришедшей на выборы

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин рассказал о том, что в один из избирательных участков пришла проголосовать 100-летняя петербурженка. Для ГИК это приятное и даже радостное событие.

В рамках выборов распространено надомное голосование. Оно пользуется большой популярностью.

В 346 отделении в Выборгском районе после надомного голосования из переносного ящика не переместили избирательные бюллетени в сейф-пакет, чего требует соответствующий порядок ЦИК. Так как переносные ящики стояли под видеокамерами, их просто перенесли не сразу. Здесь нет грубейшего нарушения, обратил внимание Кузьмин. Ничьи избирательные права не затронули.

Нарушение произошло на участке 2188. Там отстранили члена с петербургского избиркома с правом решающего голоса из-за того, что тот сфотографировал избирательные списки. Кузьмин отметил, что апелляционная инстанция подтвердила правонарушение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, Центризбирком получил 137 обращений из 45 регионов России с жалобами на возможное принуждение к голосованию, их направили в правоохранительные органы.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге проходят выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание.