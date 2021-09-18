Памфилова: в ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию

Памфилова: в ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию
Всего в Центризбирком поступило 6 137 письменных обращений от различных участников избирательных процессов. Фото: cikrf.ru

Центризбирком получил 137 обращений из 45 регионов России с жалобами на возможное принуждение к голосованию, их направили в правоохранительные органы. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В 32 обращениях говорится о принуждении к удаленному электронному голосованию. В 16 обращениях сообщают о принуждении к голосованию за определенного кандидата, отмечает Памфилова.

Она обратила внимание на то, что обращения направили в соответствующие инстанции: в Следственный комитет, прокуратуру, руководителям регионов.

Председатель ЦИК также сообщила, что всего в Центризбирком поступило 6 137 письменных обращений от различных участников избирательных процессов. За такой же период в 2016 году их было в два раза меньше — чуть больше трех тысяч.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сообщала, что в Петербурге начался второй день голосования. С 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге проходят выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание.

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Памфилова: в ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию
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