В Петербурге состоялся брифинг Юрия Кузьмина

Кроме того, говорилось, что в конце дня голосования избирательные бюллетени из КОИБов не были перемещены в сейф-пакеты. Фото: gazeta.spb.ru

Кроме того, говорилось, что в конце дня голосования избирательные бюллетени из КОИБов не были перемещены в сейф-пакеты. Фото: gazeta.spb.ru

В ГИК рассказали о пресечении попыток вбросов в Центральном и Петроградском районах Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин отметил взаимодействие правоохранителей и избирательных комиссий по вопросам пресечения различных вбросов на выборах.

Такой случай, как он отметил на брифинге, был накануне в Центральном районе Петербурга, а сегодня проверяется сообщение по Петроградскому району. «По картинке видно, что молодому человеку не дали проголосовать, — сказал Кузьмин на брифинге. – Можем констатировать, что работа идет и такие попытки будут пресекаться».

Также он отметил, что было несколько сообщений касательно КОИБов — – их установлено 352. Кроме того, говорилось, что в конце дня голосования избирательные бюллетени из КОИБов не были перемещены в сейф-пакеты. Однако, как подчеркнул Юрий Кузьмин, КОИБы работают в специальном режиме все три дня и из них не предусмотрено в это время перекладывание бюллетеней в сейф-пакеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начался второй день голосования.