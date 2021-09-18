В Стрельне нашли неразорвавшуюся 100-киллограмовую авиабомбу времен ВОВ

В поселке Стрельна Петродворцового района Петербурга нашли неразорвавшуюся 100-киллограмовую авиабомбу.
По информации пресс-службы Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по городу и области, опасную находку обнаружили во время проведения земляных работ на проспекте Будённого.
На место прибыли специалисты разминирования ОМОН ГУ Росгвардии и сотрудники МЧС.
Специалисты установили, что это авиационная фугасная бомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны, которая подверглась коррозии. Снаряд забрали и вывезли на полигон в Ленобласти для ее уничтожения.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грибник нашел в лесу снаряд времен ВОВ под Ораниенбаумом. Боеприпас был оставлен под охраной полиции для вывоза и обезвреживания сотрудниками МЧС.