В Стрельне нашли неразорвавшуюся 100-киллограмовую авиабомбу времен ВОВ

Опасную находку обнаружили во время проведения земляных работ на проспекте Будённого. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Опасную находку обнаружили во время проведения земляных работ на проспекте Будённого. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В поселке Стрельна Петродворцового района Петербурга нашли неразорвавшуюся 100-киллограмовую авиабомбу.

По информации пресс-службы Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по городу и области, опасную находку обнаружили во время проведения земляных работ на проспекте Будённого.

На место прибыли специалисты разминирования ОМОН ГУ Росгвардии и сотрудники МЧС.

Специалисты установили, что это авиационная фугасная бомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны, которая подверглась коррозии. Снаряд забрали и вывезли на полигон в Ленобласти для ее уничтожения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грибник нашел в лесу снаряд времен ВОВ под Ораниенбаумом. Боеприпас был оставлен под охраной полиции для вывоза и обезвреживания сотрудниками МЧС.