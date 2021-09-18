В Выборгском районе тушат пилораму площадью 1600 «квадратов»

В Выборгском районе тушат пилораму площадью 1600 «квадратов»
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В субботу, 18 сентября, в Выборгском районе Ленинградской области произошел крупный пожар. В поселке Рябово загорелась пилорама.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 15:00. На место происшествия прибыли дежурные смены 52-й пожарно-спасательной части Ленобласти, 151-й пожарно-спасательной части противопожарной службы региона и военчасти Каменка. В ликвидации пожара задействованы 25 человек личного состава МЧС и восемь единиц спецтехники.

По данным ГУ МЧС по региону, пламя охватило 1,6 тысячи квадратных метров. В 15:30 пожару присвоили ранг № 2. Информации о пострадавших не поступало. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.

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