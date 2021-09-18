Полицейские наведались к УИК, откуда исчезли урны для надомного голосования

Полицейские наведались к УИК, откуда исчезли урны для надомного голосования
Второй день выборов в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Сотрудники полиции наведались к участку голосования в Выборгском районе Петербурга. Утром оттуда вышел председатель комиссии с переполненными урнами для домашнего голосования.

Инцидент произошел в субботу, 18 сентября, на участке №399. В телеграм-каналах появилось видео с визитом правоохранителей. Им продемонстрировали, что пакеты с бюллетенями запечатываются с нарушениями. После прибывший председатель избирательной комиссии заявил, что собравшиеся люди мешают работе УИКа.

Кроме того, горожане заявили о махинациях с ящиками для голосования. Они уверены, что заполнить урны таким количеством бюллетеней за первые дни выборов практически невозможно. Некоторые из них, придя на участок, обнаружили, что уже отдали свой голос на дому.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пресекли попытки вброса бюллетеней на выборах. Горожан предупредили, что все попытки подобных нарушений будут жестко пресекаться.

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