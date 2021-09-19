В Пулково задержали три авиарейса 19 сентября

В Пулково задержали три авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали три авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 19 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Екатеринбурга, Ларнаки и Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Так, первым задержали рейс до Екатеринбурга, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 1:00, но его отложили до 2:55.

Задерживается рейс авиакомпании «Северный ветер» до Ларнаки. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 2:00, однако время вылета сдвинули на 3:35.

Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 6:00, но по факту ждать придется до 6:45.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что самолет A319 авиакомпании «Россия» при заходе на посадку в аэропорт Пулково попал в стаю птиц. Из-за этого один из двигателей лайнера вышел во внештатный режим.