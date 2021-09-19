В Павловске 2,5 часа тушили загоревшиеся здание

ЧП произошло в Пушкинском районе Северной столицы.

Сегодня, 19 сентября в два часа ночи поступила информация о пожаре по адресу: ул. 1-я Краснофлотская, дом 11. Загорелось неэксплуатируемое здание. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Северной столицы.

В половине пятого утра огонь потушили. В пожаре никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали: три спецмашины и 15 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 17 сентября в жилом доме на улице Садовая в Бокситогорске произошел пожар. Там загорелась квартира. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пламя охватило 16 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Из горящего дома эвакуировали шесть человек. Справиться с огнем удалось к 23:20. Информации о пострадавших не поступало.