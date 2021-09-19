Последний день выборов в Петербурге: проголосовали Беглов и Матвиенко

Последний день выборов в Петербурге: проголосовали Беглов и Матвиенко
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Воскресенье, 19 сентября — заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ и парламента Санкт-Петербурга. Избирательные участки сегодня посетили губернатор Александр Беглов и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Градоначальник реализовал свое избирательное право на участке №153 в школе №12 на улице Кораблестроителей. «Сегодня мы все вместе, как в городе, так и в стране решаем будущее нашей страны. Я уверен, что ленинградцы-петербуржцы сделают правильный выбор», — сказал Беглов журналистам, покидая избирательный участок.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ и глава Северной столицы с 2003 по 2011 годы Валентина Матвиенко также отдала свой голос за кандидатов — по традиции, на избирательном участке №2237, который располагается в доме №10 по Таврической улице.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции выборы в России и Петербурге проходят в три дня — с 17 по 19 сентября. В Госдуму избираются на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Выборы парламентариев также проходят в смешанном формате, депутатских мандатов — 50.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
Александр Беглов Валентина Матвиенко выборы 2021 новости СПб


 

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