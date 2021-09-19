Член избиркома Петербурга Кузьмин озвучил явку на выборы к утру 19 сентября

Член избиркома Петербурга Кузьмин озвучил явку на выборы к утру 19 сентября
Второй день выборов в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Член избирательной комиссии Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин на брифинге в Доме журналистов 19 сентября озвучил явку на выборы в Госдуму РФ и Заксобрание по состоянию на 10:00 19 сентября.

По словам Кузьмина, явка на выборах в Государственную думу России к 10:00 19 сентября составила 21,13%, а в Законодательное собрание Северной столицы — 19,97%.

Отметим, что в целом по России к утру заключительного дня голосования явка на думские выборы, по данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, составила больше 35%. При этом в Петербурге зарегистрирована самая низкая избирательная активность среди всех регионов страны. Охотнее всего голосуют в Чеченской республике (76,15%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и Туве (67,27%).

Напомним, что с 17 по 19 сентября в РФ проводятся выборы в Государственную думу восьмого созыва, а в городе на Неве также выбирают депутатов Законодательного собрания и двух муниципальных округов — Автово и Ланское.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
выборы 2021 горизбирком новости СПб юрий кузьмин явка


 

Новости партнеров
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Член избиркома Петербурга Кузьмин озвучил явку на выборы к утру 19 сентября
Второй день подряд в России фиксируют более 20 тыс. случаев COVID
В Петербурге занято более 70 % коечного фонда
Жена нашла тело мужа в лесу с простреленной головой в Ленобласти
Последний день выборов в Петербурге: проголосовали Беглов и Матвиенко
Умерла художница Нина Квитницкая
В Кемеровской области пропала школьница: ее нашли в болоте
Путин поблагодарил участников восстановления собора Невского в Волгограде