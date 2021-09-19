Памфилова озвучила явку на выборы в Госдуму по всей России к 19 сентября

Памфилова озвучила явку на выборы в Госдуму по всей России к 19 сентября
Глава Центризбиркома Элла Памфилова. Фото: ЦИК России

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу восьмого созыва. К началу третьего, заключительного дня голосования явка по всей стране составила 35,69%.

Актуальную информацию о явке сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова утром 19 сентября. По словам главы ЦИК РФ, наибольшая активность среди избирателей наблюдается в Чеченской республике (76,15%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и Туве (67,27%).

В Петербурге пока самые низкие показатели по явке среди всех российских регионов — 20,69%. Немногим больше в Ярославской (21,7%) и Владимирской (21,97%) областях. Памфилова также добавила, что в Ярославской области данные приводятся без учета дистанционного электронного голосования.

Напомним, что от Петербурга по одномандатным округам будут избираться в нижнюю палату федерального парламента восемь депутатов. Избрание в Госдуму также будет проходить по спискам партий. Голосование длится три дня из-за пандемии коронавируса.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
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