Памфилова озвучила явку на выборы в Госдуму по всей России к 19 сентября

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу восьмого созыва. К началу третьего, заключительного дня голосования явка по всей стране составила 35,69%.

Актуальную информацию о явке сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова утром 19 сентября. По словам главы ЦИК РФ, наибольшая активность среди избирателей наблюдается в Чеченской республике (76,15%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и Туве (67,27%).

В Петербурге пока самые низкие показатели по явке среди всех российских регионов — 20,69%. Немногим больше в Ярославской (21,7%) и Владимирской (21,97%) областях. Памфилова также добавила, что в Ярославской области данные приводятся без учета дистанционного электронного голосования.