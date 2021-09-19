В колониях за время пандемии от коронавируса умерли шесть человек

В колониях за время пандемии от коронавируса умерли шесть человек
ФСИН сообщила, что в колониях за время пандемии от коронавируса умерли шесть человек. Фото: Pixabay

В местах лишения свободы от побочных явлений, вызванных коронавирусной инфекцией, за время пандемии скончались шесть человек. Об этом рассказал заместитель главы ФСИН России Валерий Бояринцев.

По его словам, были приняты все возможные меры для нераспространения вируса.

«Мы ограничивали посещение наших учреждений, вводили режим особых условий. Если бы мы не принимали этих мер, мы бы таких результатов не добились», — цитирует его ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 7 274 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 198 218 летальных исходов, выздоровели 6 498 682 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Центр изучения постковидного синдрома открылся в СПбГУ.

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