В Ленобласти из унитаза выплыл блохастый котенок

Хозяйка квартиры уверяет, что он не мог запрыгнуть туда. Есть другие теории его появления.

Жительница Ленинградской области рассказала о необычном инциденте, случившемся в ее квартире. Она призналась, что нажала на кнопку смыва в туалете и обнаружила там котенка. Об этом пишет издание «Подъем».

Все случилось в шестиэтажном доме в поселке Токсово. Хозяйка квартиры предполагает, что малыш выплыл из канализации, а не запрыгнул в унитаз. Также он мог попасть туда через чердачное помещение. Женщина решила, что котенок соседский, но никто не признал животное.

Также известно, что на животном много блох – скорее всего, он дикий. Сейчас котенок живет на даче, его откармливают и лечат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вынесли из квартиры уцелевшего кота после взрыва в Ногинске. Бело-серый породистый кот вырывался и мяукал, когда спасатель спускался вместе с ним по лестнице. Пушистый даже не подозревает, как ему повезло.