В Ленобласти из унитаза выплыл блохастый котенок

В Ленобласти из унитаза выплыл блохастый котенок
Котенок выполз из унитаза. Фото: Pixabay.com

Хозяйка квартиры уверяет, что он не мог запрыгнуть туда. Есть другие теории его появления.

Жительница Ленинградской области рассказала о необычном инциденте, случившемся в ее квартире. Она призналась, что нажала на кнопку смыва в туалете и обнаружила там котенка. Об этом пишет издание «Подъем».

Все случилось в шестиэтажном доме в поселке Токсово. Хозяйка квартиры предполагает, что малыш выплыл из канализации, а не запрыгнул в унитаз. Также он мог попасть туда через чердачное помещение. Женщина решила, что котенок соседский, но никто не признал животное.

Также известно, что на животном много блох – скорее всего, он дикий. Сейчас котенок живет на даче, его откармливают и лечат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вынесли из квартиры уцелевшего кота после взрыва в Ногинске. Бело-серый породистый кот вырывался и мяукал, когда спасатель спускался вместе с ним по лестнице. Пушистый даже не подозревает, как ему повезло.

котенок ленинградская область новости СПб токсово


 

Новости партнеров
Ливни в Санкт-Петербурге сменит резкое похолодание
Ливни в Санкт-Петербурге сменит резкое похолодание
Япония потребовала от России больше не нарушать воздушных границ
Япония потребовала от России больше не нарушать воздушных границ
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти из унитаза выплыл блохастый котенок
Явка на выборах в петербургский ЗакС составила 31,35%
В Ленобласти разыскивали 21-летнюю жительницу Киришей весом 29 кг
В Петербурге проверят все инциденты с участием журналистов во время выборов
Памфиловой доложили о новых нарушениях с перемещением сейфов на выборах в ...
В Красном Селе до смерти избили собаку по кличке Гуф
Спасатели ищут потерявшегося на Эльбрусе американца
Явка на выборах в Госдуму России превысила 45%. Впереди – два часа голосования