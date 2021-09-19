ЦИК подвел первые итоги по думским выборам

Центральная избирательная комиссия объявила первые итоги подсчетов голосов на выборах в Госдуму России. Пока лидирует партия «Единая Россия».

По предварительным данным, больше 38% россиян проголосовали за партию «Единая Россия». КПРФ – на втором месте по популярности в стране. Партия набрала более 25% голосов. У партии ЛДПР – более 9,5%, у «Новых людей» — почти 8%. «Справедливая Россия» набрала 6,6% голосов, «Партия пенсионеров» – более 3%, «Коммунисты России» — 1,5%, «Зеленые» — 1,2%, РПСС – 0,92%, «Яблоко» — 0,83%, «Родина» — 0,68%, «Зеленая альтернатива» — 0,62% «Партия роста» — 0,34%. Меньше всего у «Гражданской платформы» — 0,16%.

Отметим, что избирательные участки в центральной России закрылись всего час назад, так что подсчет голосов там только начинается. Его результаты могут серьезно изменить текущую картину.

Как отметила глава ЦИК, Элла Памфилова, говорить о тенденциях пока рано.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что к 18:00 в Петербурге явка на думские выборы превысила 33%.