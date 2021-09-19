В Петербурге через суд отстранили 9 членов УИК

В Петербурге через суд отстранили 9 членов УИК
Суд удовлетворил большую часть исков. Фото: pixabay

Председатель ЦИК считает, что в городе есть люди, которые препятствуют выявлению нарушений на выборах.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 сентября, Фрунзенский районный суд удовлетворил девять исков из 11 об отстранении членов участковых избирательных комиссий и один иск в отношении наблюдателя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова полагает, что в избирательных комиссиях города действует «пятая колонна», которая делает все, чтобы препятствовать выявлению нарушений на выборах.

«Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел все административные иски. Добавились отстраненные Терентьев, Егоров и Дубрава. Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга отстранил Степана Дика по иску УИК № 2191»,

— говорится в сообщении.

Также иски рассматривались в Кировском районном суде, Приморском и Петроградском. Напоминаем, что выбора продлились с 17 по 19 сентября, в их рамках выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов городского законодательного собрания седьмого созыва.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге объявлены результаты экзит-полов.

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