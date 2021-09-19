Под Приозерском нашлась женщина с полной корзинкой ягод

За любительницу «тихой охоты» сильно переживали ее родственники.

В Приозерском районе сегодня, 19 сентября, в лесу потерялась 44-летняя женщина. На ее поиски отправились спасатели, которые, к счастью, нашли ее целой и невредимой. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе.

Инцидент произошел у поселка Починок. Женщина отправилась собирать ягоды, после чего перестала выходить на связь. Ее родственники вызвали спасателей, которые тут же приступили к поискам. В итоге любительницу «тихой охоты» обнаружили с полной корзинкой ягод. Кажется, она не пострадала.

На данный момент женщина находится дома в окружении родственников.

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