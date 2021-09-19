Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА с небольшим отрывом

Матч завершился со счетом 81:73.

Баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 19 сентября, проиграл ЦСКА в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 81:73.

Известно, что обе команды боролись за победу до последнего. Преимущество было то на стороне «Зенита», то на стороне ЦСКА. В завершающей четверти петербуржцам не хватило немного упорства – по этой причине догнать соперника не вышло.

Самым результативным игроком среди «сине-бело-голубых» оказался Билли Бэрон. Он набрал 17 очков. У армейцев отличился Уилл Клайберн – у него 18 очков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Валерий Карпин рассказал о конфликте с футболистом Артемом Дзюбой. По словам наставника, Дзюба вполне может вернуться в состав сборной, если начнет играть лучше.