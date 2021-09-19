В парке музея-заповедника «Гатчина» пустят только с QR-кодом

В парке музея-заповедника «Гатчина» пустят только с QR-кодом
Гатчина. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Получать его нужно будет заранее.

В парк музея-заповедника «Гатчина» с 20 сентября начнут пускать только по QR-кодам. Информацию об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Известно, что получить код можно оформив бесплатный билет на сайте парк или же имея абонемент, который позволяет многократно посещать территорию «Гатчины». Сделать это можно и на территории музея – у входов для этого установлены автоматы универсальной электронной системы.

Отмечается, что QR-коды приходят на электронную почту. Распечатывать документы необязательно. Посетить Дворцовый парк по новой системе с 20 по 22 сентября можно с 10:00 до 18:00, а с 23 сентября в обычном режиме работы парка: с 6:00 до 22:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы смогут посещать пляжную зону парка 300-летия во время реконструкции.

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