Петербуржцы смогут посещать пляжную зону парка 300-летия во время реконструкции

Петербуржцы смогут посещать пляжную зону парка 300-летия во время реконструкции
В парке 300-летия благоустроят пляж. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Один из самых больших пляжей в Северной столице через неделю закроют на благоустройство.

Пляж парка 300-летия закроют на два года из-за масштабной реконструкции.

Так, территория пляжа отчуждается от парка и передаётся на условиях договора аренды на благоустройство территории АО «Зенит Арена».

В компании рассказали, что проект уже прошёл все необходимые организационно-правовые согласования. Благоустройство пляжа начнётся первого сентября и продлится до 2023 года. В этом время жители и гости Петербурга смогут продолжать любоваться видами Финского залива с парка.

— Доступ горожан к водному объекту будет обеспечен в течение всего периода благоустройства, с перекрытием отдельных зон проведения строительно-монтажных работ, преимущественно в осенне-зимний период. С мая по сентябрь доступ к пляжу будет открыт для всех желающих, — заявили в пресс-службе компании.

Планируется, что на территории парка 300-летия обновят песчаный слой, установят скамейки, раздевалки, качели, парковки для велосипедов.

Береговую линию и внутренние аллеи соединят удобными подходами. Кроме того, на пляже появится зона для занятий активными видами водного спорта. Планируется, решить проблему размывания берега.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в шатре для вакцинации, расположенном в Парке 300-летия Петербурга, стало возможно сделать вакцину «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. Шатер для вакцинации в Парке 300-летия начал свою работу 27 июля. Возможность привиться появилась на Центральной аллее у главного входа в парк.

АО «Зенит Арена» благоустройство парк 300-летия


 

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