ЦИК: обработаны более 33% протоколов УИК в Госдуму. «ЕР» уверенно лидирует

Выборы в 2021 году по всей России проходили с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Выборы в 2021 году по всей России проходили с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

«Единая Россия» набрала более 45% голосов.

На данный момент обработано более 33% протоколов УИК в Госдуму. Согласно данным, предоставленным на экране информационного центра Центризбиркома России, лидирует партия «Единая Россия», за которую проголосовали 45,3% избирателей.

На втором месте КПРФ, которую поддержали почти 22%. Тройку лидеров замыкает ЛДПР – 8,3%. Четвертое место достается «Справедливой России», получившей 7,4% голосов. Партия «Новые люди» замыкает пятерку с 6,25% голосов.

Многие партии, тем временем, набрали менее 1% голосов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что партия «Новые люди» готова обжаловать итоги выборов в 17 округе Петербурга.