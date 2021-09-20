Обработаны 45% бюллетеней: «Единая Россия» уверенно лидирует

Партия набрала 45,7% голосов.

На данный момент обработано более 45% протоколов УИК в Госдуму. Согласно данным, предоставленным на экране информационного центра Центризбиркома России, лидирует партия «Единая Россия», за которую проголосовали 45,7% избирателей. Эта цифра остается практически неизменной на протяжении долгого времени.

На втором месте КПРФ, которую поддержали почти 21,5%. Тройку лидеров замыкает ЛДПР – 8,15%. Четвертое место достается «Справедливой России», получившей 7,6% голосов. Партия «Новые люди» замыкает пятерку с 6,06% голосов.

Многие партии, тем временем, все еще не набрали даже 1%. Ожидается, что результаты выборов станут известны к утру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты из Европарламента впечатлены уровнем выборов в Петербурге.