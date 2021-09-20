Отлучился на пару часов: в Ленобласти из квартиры вынесли 1,8 млн рублей

В Ленобласти обокрали трехкомнатную квартиру почти на два миллиона рублей. Фото: "Яндекс карты"

В Ленобласти обокрали трехкомнатную квартиру почти на два миллиона рублей. Фото: "Яндекс карты"

В Гатчинском районе Ленинградской области мужчины не было в квартире буквально три часа. За это время неизвестный подобрал ключ и вынес из «трешки» 1 млн 800 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 октября по номеру «112» позвонил ошарашенный житель 47-ого региона. Он обнаружил дома пропажу крупной суммы денег.

43-летний неработающий гражданин рассказал, что его не было дома с 09:30 до 13:00. В это время преступник путем подбора ключа зашел в его трёхкомнатную квартиру по проспекту 25 Октября, дома 63, в Гатчине и украл 1,8 млн рублей.

В квартире не было сигнализации, кроме того, камеры видеонаблюдения также отсутствуют. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что преступник перекусил решетку и вынес из квартиры на Среднеохтинском ценности на миллион рублей.