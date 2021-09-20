Единая Россия лидирует: в Петербурге посчитали первые 3% голосов в Госдуму

ЦИК опубликовал первые данные по выборам в Госдуму Петербурга. Партия «Единая Россия» набрала 43,24 % голосов по подсчётам первых трех процентов бюллетеней.

Параллельно выборам в Госдуму, в Петербурге 19 сентября прошли выборы депутатов Законодательного собрания. Результаты пока неизвестны. Об этом сообщает ЦИК.

На втором месте после «Единой России» расположилась КПРФ с 14,07 % голосов. Тройку лидиров замыкает «Справедливая Россия — За правду» — 8,66% голосов. Затем идет партия «Яблоко» — 6,84 % голосов. Почти одинаковые позиции занимают партия «Новые люди» и ЛДПР. 6,16 % и 6,14 % голосов соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Единая Россия» берет 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму. Такие данные по состоянию на 08:00, в понедельник, 20 сентября.