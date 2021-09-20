Турчак заявил, что «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме

Как рассказал секретарь Генерального совета «Единой России»Андрей Турчак на брифинге, партия ЕР получает 315 мандатов в Государственной Думе.

«Единая Россия» берет 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму. Такие данные по состоянию на 08:00, в понедельник, 20 сентября.

По словам Турчака, подсчет голосов еще не закончен, однако в 08:00 по спискам «Единая Россия» набрала более 48% голосов. Это дает возможность партии получить 120 мандатов.

Турчак заявил, что кандидаты его партии выигрывают в 195 одномандатных избирательных округах.

Напомним, что конституционное большинство определяется при получении более 300 мандатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по информации ЦИК, «Единая Россия» лидирует на выборах в ЗакС Ленинградской области с 32,79% голосов.