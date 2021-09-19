ЦИК: «Единая Россия» лидирует на выборах в ЗакС Ленобласти с 32,79% голосов

ЦИК: &#171;Единая Россия&#187; лидирует на выборах в ЗакС Ленобласти с 32,79% голосов
Трехдневные выборы завершились. Фото: gazeta.spb.ru

После обработки 0,9% протоколов на выборах в Законодательное собрания Ленинградской области лидирует партия «Единая Россия». Об этом говорят первые данные Центризбиркома.

У «Единой России» сейчас 32,79% голосов. За ней следом идет КПРФ (23,78% голосов). Третье место занимает «Справедливая Россия — За правду» (22,79%).

В России завершилось трехдневное голосование, которое прошло с 17 по 19 сентября. В Петербурге явка на выборах составила 33,6% в Госдуму и 31,35% — в Законодательное собрание города.

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