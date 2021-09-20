Утонувшего в Ленобласти рыбака опознала его сестра

В Выборгском районе Ленинградской области в озере Сенновское был найден утопленник. Им оказался 47-летний неработающий местный житель.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 сентября, вечером, в отдел полиции Выборга поступила информация от сотрудников МЧС об утопленнике.

Все случилось в садоводстве Алмаз поселка Зеркальное.

Позднее женщина опознала в скончавшемся своего брата. Оказалось, что мужчина еще 16 сентября отправился на рыбалку на озеро Сенновское. Обратно гражданин уже не вернулся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на озере Длинное в Ленинградской области друзья поплыли на катамаране искать утопленника. Труп 46-летнего мужчины находился на середине водоема.