В озере Ленобласти друзья поплыли на катамаране искать утопленника

В Выборгском районе Ленинградской области купание в озере закончилось трагедией.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 сентября, днем, в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что на базе отдыха «Ильичево», на озере Длинное утопленник.

Оказалось, что 46-летний мужчина утонул.

Когда друзья утонувшего заметили пропажу, то отправились на катамаране искать приятеля. Обнаружили тело на середине озера. Петербуржец, проживающий на Гражданском проспекте в доме №92, был мертв.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге молодая девушка упала в Обводный канал. Инцидент произошел в ночь на 9 сентября. Она не могла выбраться самостоятельно из воды из-за течения и высоких каменных стен канала.