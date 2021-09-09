В Обводном канале чуть не утонула девушка

В Петербурге молодая девушка упала в Обводный канал. Инцидент произошел в ночь на 9 сентября.

По данным пресс-службы УВО Росгвардии, она не могла выбраться самостоятельно из воды из-за течения и высоких каменных стен канала. Ее заметили прохожие и позвонили в отдел вневедомственной охраны по Центральному району.

На место происшествия прибыли трое сотрудников Росгвардии и помогли выбраться девушку с помощью служебного троса.

Пострадавшую увезли в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Владивостоке девушка утонула, когда искала место для селфи. Девушка и два ее знакомых в поисках локации для фото гуляли по берегу.