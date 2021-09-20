В петербургском общежитии мужчину ударили ножом в ребро

В Калининском районе Петербурга пьяные посиделки закончились госпитализацией.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 сентября в полицию сообщили о ножевом ранении, случившемся в общежитии на Суздальском проспекте, в доме №57.

Через некоторое время правоохранители в общем коридоре обнаружили мужчину с ножевым ранением в область ребер. Пострадавшим оказался 37-летний уроженец республики Тыва. Гражданина отправили в Елизаветинскую больницу.

В отдел полиции забрали пьяную 36-летнюю сожительницу потерпевшего и еще одного 48-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Компания выпивала вместе с раненым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о пьяных посиделках в субботу на Туристской улице. У петербуржца ножевое ранение.