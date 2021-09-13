Пьяные посиделки в субботу на Туристской: у петербуржца ножевое ранение

На Туристской мужчина мог ударить незнакомца ножом. Фото: Google Maps

На Туристской мужчина мог ударить незнакомца ножом. Фото: Google Maps

В Приморском районе Петербурга после совместного распития спиртного произошла потасовка, финалом которой стали ножевые ранения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 сентября в квартире по улице Туристская, дом №35 корпус 2 забрали раненого мужчину.

32-летнему петербуржцу диагностировали тяжелую сочетанную травму груди, живота, конечностей, непроникающее ранение левой половины груди, множественные колото-резаные ранения живота с повреждением большого сальника, диафрагмы, множественные колото-резаные раны грудной клетки, верхних и нижних конечностей, резаную рану правого плеча.

По словам пострадавшего, его, в гостях у женщины, ударил ножом неизвестный после распития спиртных напитков.

На следующий день на улице Камышовой задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 28-летний неработающий петербуржец. Его также отправили в больницу. Мужчина плохо себя чувствовал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.