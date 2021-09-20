«Единая Россия» сохраняет лидерство после обработки 90% протоколов

&#171;Единая Россия&#187; сохраняет лидерство после обработки 90% протоколов
Так, предварительно, в Госдуму проходят пять партий. Фото: Gazeta.SPb

Центризбирком обработал 90% протоколов. Так, партия «Единая Россия» вновь лидирует на выборах в Госдуму. У нее 49,66% голосов.

КПРФ вторая с 19,56% голосов, затем идет ЛДПР (7,51%). В топ-5, по предварительным подсчетам, попали партии «Справедливая Россия — за правду» — 7,38% голосов, и «Новые люди» — 5,33% голосов, сообщает ЦИК.

Так, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в пять процентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Единая Россия» берет 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму. Такие данные по состоянию на 08:00, в понедельник, 20 сентября. Подсчет голосов еще не закончен, однако в 08:00 по спискам «Единая Россия» набрала более 48% голосов. Это дает возможность партии получить 120 мандатов.

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