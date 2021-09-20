Петербурженке получила 5 лет колонии за наркосбыт и неуплату алиментов

Гражданка Санкт-Петербурга за сбыт наркотиков и нежелание платить алименты проведет в колонии общего режима 5 лет и 2 месяца.

Женщина отказывалась платить алименты в пользу детей и параллельно занималась сбытом наркотических веществ, сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. В Колпинском районном отделе судебных приставов ГУФССП 33-летнюю гражданку обвинили в неуплате ежемесячных алиментов в пользу Дома-интерната.

Платежи не поступали в течение нескольких лет, в результате чего женщина задолжала 1 млн рублей. В отношении петербурженки было возбуждено уголовное дело на основании статьи «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», после чего последовало наказание в виде 4 месяцев лишения свободы.

В ходе расследования выяснилось, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, в результате чего уже была приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, но получила отсрочку до момента достижения 14 лет одного из ее детей.

Суд посчитал уместным действовать на основании отмены старого приговора и вынесении нового с учетом всех преступлений. таким образом женщина должна будет провести в колонии общего режима на 2 месяца больше в срочном исполнении приговора.

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