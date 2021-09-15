В Сестрорецке задержали лжеследователя, выманившего у блокадницы почти 1 млн рублей

Правоохранители Петербурга задержали двоих подозреваемых в обмане блокадницы. Они мошенническим образом выманили у женщины 700 тысяч рублей. Аферистам вменяют еще один аналогичный преступный эпизод.

Еще 7 сентября в полицию обратилась дочь 93-летней жительница блокадного Ленинграда, которая пожаловалось, что на домашний телефон матери, проживающей на улице Токарева в Сестрорецке, позвонил неизвестный. Мужчина представился «следователем» и заявил, что внучка пенсионерки попала в ДТП, а для урегулирования вопроса и освобождения от уголовной ответственности ей нужно 700 тысяч рублей.

Спустя несколько часов петербурженка доверчиво передала пакет с указанной суммой мужчине, поджидавшему её у парадной.

К счастью, оперативники смогли задержать подозреваемых в обмане пожилой женщины уже 9 сентября. Их оказалось двое — 36-летняя самозанятая петербурженка и 37-летний индивидуальный предприниматель. Платили ли «бизнесмены» налоги с такого «дохода», не уточняется.

Впоследствии полицейские выяснили, что в тот день от рук мошенников пострадала не только 93-летняя блокадница, 50 тысяч «на лечение внучки» лишилась 89-летняя жительница Сестрорецка.

В результате следователи открыли два уголовных дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). 37-летний лжеследователь находится под стражей, а его подельницу поместили под домашний арест. Сейчас правоохранители устанавливают возможную причастность аферистов к другим эпизодам противоправной деятельности.

Напомним, что вчера стало известно о 73-летнем петербуржце, который, поверив мошенникам, перевел им почти 5,5 миллионов рублей. Мужчину смогли убедить, что с его сбережениями происходит что-то неладное, поэтому деньги необходимо перевести на резервный счет.