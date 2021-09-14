73-летний петербуржец повелся на слова мошенников и перевел 5,4 млн

В Калининском районе Петербурга в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела после заявления пенсионера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 сентября, почти в полночь, в отдел полиции обратился 73-летний житель Северной столицы, проживающий на проспекте Маршала Блюхера дома № 21 корпуса 2. Он заявил, что в период с 30 августа по 9 сентября ему звонили неизвестные.

Злоумышленники представились сотрудниками банка, а затем стали уверять пожилого мужчину, что с его счетом происходит нечто странное. Якобы банковские служащие заметили подозрительные действия. Пенсионера смогли убедить перевести денежные средства «на безопасный счет».

Наивный мужчина через банкоматы разных банков перевел мошенникам 5 млн 400 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 93-летней петербурженки выманили почти миллион.