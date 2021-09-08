«Внук виновен в ДТП»: у 93-летней петербурженки выманили почти миллион

В Курортном районе Петербурга 93-летнюю пенсионерку обманули. Мошенники завладели крупной суммой денег.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 сентября в полицию обратилась дочь потерпевшей. Она рассказала, что матери, проживающей в Сестрорецке на улице Токарева, дом 8, позвонили на домашний телефон. Злоумышленники заявили, что внук женщины виновен в ДТП, а для того, чтобы родственнику не грозила уголовная ответственность, необходимо передать 700 тыс. рублей.

Пожилая женщина поверила и отдала неизвестному всю сумму. После этого мошенник, которому на вид около 40 лет, скрылся на серой машине с номером «177».

К счастью, на парадной дома установлена камера видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали лжецелительницу, обокравшую блокадницу на полмиллиона.