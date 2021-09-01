В Петербурге задержали лжецелительницу, обокравшую блокадницу на полмиллиона

Оперативники Северной столицы задержали мошенницу, которая, представившись «целительницей», вошла в доверие к 83-летней блокадницы и украла из её квартиры полмиллиона рублей и драгоценности.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленница встретила старушку на улице и учтиво предложила помочь ей донести до дома тяжелые сумки. На протяжении этого пути 41-летняя аферистка ненавязчиво убедила 83-летнюю петербурженку, что обладает целительными способностями и вернет пожилой женщине здоровье.

Пенсионерка доверчиво пригласила «целительницу» войти. Последняя воспользовалась моментом и отвлекла старушку каким-то вопросом, чтобы осмотреть квартиру и выяснить, где она хранит деньги. Преступница решила действовать издалека: в первый раз ушла ни с чем, чтобы продумать план действий и вернуться. Жертве она сказала, что одного сеанса недостаточно и надо будет повторить.

Однако в этот заключительный сеанс перед уходом «целительница» вдруг посоветовала клиентке держаться подальше от тумбочки со сбережениями. Пенсионерка насторожилась, а после ухода обнаружила, что незнакомка унесла с собой 500 тысяч рублей и несколько золотых колец.

К счастью, пострадавшая оперативно обратилась в полицию. Стражи порядка успели задержать женщину по горячим следам на Московском проспекте. Теперь «целительница» находится под стражей, в её отношении возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Напомним, что буквально вчера пожилая жительница Аптекарского проспекта перевела телефонным мошенникам миллион рублей. Женщина поверила «сотрудникам банка», которые сообщили о «подозрительных операциях» на её счете.