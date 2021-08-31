Доверчивая пенсионерка с Аптекарского перевала мошенникам миллион рублей

В полицию обратилась пенсионерка с Аптекарского проспекта. Фото: Google Maps

В полицию обратилась пенсионерка с Аптекарского проспекта. Фото: Google Maps

В Петроградском районе Петербурга доверчивая пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей.

В понедельник, 30 августа, в отдел полиции обратилась 81-летняя женщина, проживающая в доме №8 на Аптекарском проспекте. Она рассказала, что 27 числа ей на мобильный телефон позвонил «сотрудником «Московского кредитного банка»». Он сообщил, что со счетом пенсионерки происходят противоправные действия, из-за чего необходимо перевести средства на безопасные счета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, доверчивая заявительница перевела на указанный счет один миллион рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела ему 1,8 млн.