«Теплосеть Санкт-Петербурга» начала постоянную подачу тепла

«Теплосеть Санкт-Петербурга» начала постоянную подачу тепла
Предприятие обладает всей необходимой техникой и квалифицированными специалистами для прохождения отопительного сезона 2021-2020 гг. Фото: pixabay.com

С 20 сентября «Теплосеть Санкт-Петербурга» начала постоянную подачу тепла всем потребителям.

В рамках подготовки к отопительному сезону на объектах предприятия был реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы системы теплоснабжения. Провели реконструкцию и капремонт тепловых сетей, заменили выявленные во время испытаний и внутритрубной диагностики ненадежные участки трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».

У организации есть вся необходимая техника и квалифицированные работники для прохождения отопительного сезона 2021-2020 гг.

Окончательное подключение горожан требует оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций. Поэтому при отсутствии тепла в домах петербуржцам нужно в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию, которая отвечает за непосредственную подачу горячей воды и отопления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с понедельника, 13 сентября на основании распоряжения Комитета по энергетике и инженерного обеспечения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» перешла на режим периодического протапливания.

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