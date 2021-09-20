Международные наблюдатели не заметили нарушений на выборах в Госдуму РФ

По предварительным итогам международного наблюдения, на выборах в Государственную думу РФ не выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

Как сообщают в Центризбиркоме, за ходом голосования следила миссия наблюдателей СНГ — её участники посетили 623 избирательных участка по всей России. «ЦИК России и избирательные комиссии на местах провели огромную работу по подготовке избирательной кампании. Это позволило провести голосование на самом высоком уровне», — отмечает член наблюдательной группы Ильхом Нематов.

Наблюдатели добавляют, что установленные на участках камеры действительно обеспечивают мгновенный доступ к происходящему, а подсчет голосов проводился без каких-либо нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Мероприятие, считают наблюдатели, было организовано «в соответствии с действующим в стране законодательством, выборы были открытыми и конкурентными».

К аналогичному выводу пришел член миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Тынчтык Шайназаров: «Выборы депутатов Государственной Думы соответствовали требованиям законодательства и принятыми страной международными обязательствами», — цитирует его пресс-служба ЦИК.

Председатель центризбиркома ЮАР Глен Машинини отметил, что наблюдение за российскими выборами стало очень важным событием: «Я почерпнул много нового для себя», — утверждает наблюдатель из ЮАР. Теперь власти республики понимают, в каком направлении двигаться дальше.

Напомним, что на выборах в Северной столице также присутствовали наблюдатели из других стран — депутаты Европарламента. Они также остались довольны организацией и проведением выборов и подчеркивают, что не заметили фальсификаций.