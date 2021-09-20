Сотрудник Института «РАН» заявила, что к ее ребенку приставал неизвестный

Сотрудник Института «РАН» заявила, что к ее ребенку приставал неизвестный
Несовершеннолетнюю склоняли к половой близости в социальных сетях. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга научный сотрудник Института «РАН» заявила в полицию, что к ее несовершеннолетней дочери в Сети приставал неизвестный.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 сентября, вечером, 45-летняя женщина, являющаяся младшим научным сотрудником Института «РАН», отправилась в отдел полиции.

Гражданка рассказала, что некий мужчина общался с ее ребенком. Он писал ее дочери 2006 года рождения пошлые вещи в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, неизвестный склонят девочку к половой близости.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в городе Гатчина мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетней.

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Сотрудник Института «РАН» заявила, что к ее ребенку приставал неизвестный
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