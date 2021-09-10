В Гатчине мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетней

Следственным отделом по городу Гатчина СУ СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье насилии над несовершеннолетней.
Так, 10 сентября подозреваемым в деле о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней стал 33-летний петербуржец.
Прокуратура города также проведет свою проверку. В результате дадут оценку деятельности органов профилактики Гатчинского района и иным органам контроля.
Помимо этого, итоги расследования уголовного дела Гатчинская городская прокуратура взяла на контроль.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Самаре возбудили уголовное дело после убийства педофила.