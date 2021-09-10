В Гатчине мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетней

В Гатчине мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетней
К девочке в Гатчине мог приставать 33-летний мужчина. Фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Гатчина СУ СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье насилии над несовершеннолетней.

Так, 10 сентября подозреваемым в деле о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней стал 33-летний петербуржец.

Прокуратура города также проведет свою проверку. В результате дадут оценку деятельности органов профилактики Гатчинского района и иным органам контроля.

Помимо этого, итоги расследования уголовного дела Гатчинская городская прокуратура взяла на контроль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Самаре возбудили уголовное дело после убийства педофила.

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