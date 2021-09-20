Пять партий преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму

Пять партий преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
Выборы в 2021 году по всей России проходили с 17 по 19 сентября. Фото: Gazeta.SPb

Лидирующую позицию занимает «Единая Россия».

На данный момент ЦИК успел обработать свыше 99% протоколов. На данный момент только пять партий преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму. Среди них лидирующую позицию занимает «Единая Россия». Также ощутимую поддержку получили КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди».

Также известно, что в одномандатных округах смогли выиграть кандидаты от следующих партий: «Родина», «Партия роста», «Гражданская платформа». Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает ЦИК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что члены ГИК Петербурга объяснили, почему итоги выборов до сих пор не обнародованы. По словам члена ГИК, в этом году на выборах впервые использовали сейф-пакеты. Кроме того, если раньше у участковых комиссий было максимум три переносных ящика, то сейчас их стало пять,

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Пять партий преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
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