Памфилова подвела промежуточные итоги выборов

Памфилова подвела промежуточные итоги выборов
Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru

Глава ЦИК отметила, что выборы состоялись – явка составила более 50%.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подвела промежуточные итоги состоявшихся выборов. Она отметила, что в них приняли участие более 50% жителей страны, пишут РИА Новости.

Памфилова рассказала, что итоги все еще не подведены и пока рано говорить что-либо. Она призвала своих коллег из регионов не спешить, добавив, что все жалобы должны быть тщательно рассмотрены.

При этом понятно, что лидирует партия «Единая Россия», которую на данном этапе обогнать уже невозможно. Глава ЦИК подметила, что партия уменьшила свой результат по сравнению с 2016 годом.

Напоминаем, что на данный момент партия «Единая Россия» набрала почти 50% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия —за правду» — 7,42%, «Новые люди»- 5,35%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге могут отменить выборы на семи участках, на одном возбудят уголовное дело.

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