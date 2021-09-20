Жители «Цветного города» услышаны: транспортное сообщение ЖК усилено

Жители ЖК "Цветной город" будут быстрее добираться до нужного места. Фото: комитет по транспорту

Жители ЖК "Цветной город" будут быстрее добираться до нужного места. Фото: комитет по транспорту

Теперь местные жители смогут быстрее попадать в нужное место.

В Санкт-Петербурге усилили транспортное сообщение жилого комплекса «Цветной город». С подобными просьбами не раз обращались местные жители, которым теперь будет проще добираться до города и домой. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Автобусы маршрута № 61 теперь будут заезжать в «Цветной город» при следовании из «Новой Охты» в сторону метро «Академическая». Власти увеличили количество машин, а также уменьшили время ожидания.

«Это не разовая акция, а часть стратегии города по переходу на новую модель транспортного обслуживания. Старые машины мы заменяем на новые – комфортные, вместительные и экологичные»,

– подчеркнул Александр Беглов.

С 27 сентября маршрут №193, связывающий «Цветной город» со станицей метро «Гражданский проспекте», усилят дополнительным автобусом. Напоминаем, что с 17 сентября на маршруте №124 ходят автобусы, способные вместить до 90 человек, вместо 50.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал, как будут развивать транспортные проекты Петербурга.