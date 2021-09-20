Дубль Артема Дзюбы принес «Зениту» победу над «Рубином» в матче РПЛ

«Зенит» на выезде в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл казанский «Рубин».

Встреча прошла 20 сентября в Казани. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.

Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба открыл счет в первом тайме на 24-ой минуте встречи. Спустя пять минут, на 29 минуте матча удвоил преимущество «Зенита» Клаудиньо.

В концовке первого тайма Дзюба оформил дубль.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. «Рубин» занимает пятое место с 14 очками.

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