В работе Twitter зафиксирован сбой

В понедельник, 20 сентября, в работе социальной сети Twitter произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу веб-сайта. Неполадки наблюдаются также в работе приложения и соединении с сервером.

Больше всего жалоб поступило из США. Кроме того, сбои наблюдаются в Канаде и ряде стран Европы: в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Ирландии, Испании, Италии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.