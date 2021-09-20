В работе Twitter зафиксирован сбой

В работе Twitter зафиксирован сбой
Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети. Фото: Pixabay

В понедельник, 20 сентября, в работе социальной сети Twitter произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу веб-сайта. Неполадки наблюдаются также в работе приложения и соединении с сервером.

Больше всего жалоб поступило из США. Кроме того, сбои наблюдаются в Канаде и ряде стран Европы: в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Ирландии, Испании, Италии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

twitter сбой соцсеть


 

Новости партнеров
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Кошмар для финансистов Ленобласти: КАД-2 превращается в ЗСД
Кошмар для финансистов Ленобласти: КАД-2 превращается в ЗСД
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В работе Twitter зафиксирован сбой
В Германии обрушились с критикой на «Зеленых» из-за «Северного потока-2»
Пострадавший в Перми рассказал о студенте, который устроил стрельбу
Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Ленобласти
Семак подвел итоги матча с «Рубином»
В Петербурге свободно более 21 % коек для ковид-пациентов
На проспекте Медиков загорелось заброшенное здание
Дубль Артема Дзюбы принес «Зениту» победу над «Рубином» в матче РПЛ