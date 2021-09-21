В Петербурге с утра затруднилось движение: ожидаются пробки в 5 баллов

В Петербурге с утра на дорогах образовались заторы. Во вторник, утром, 21 сентября, собрались пробки, которые к 9:00 могут достигнут пяти баллов. В городе час пик, горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, пробки оцениваются в четыре балла. Движение на дорогах немного затруднено.

«Красные» участки замечены на набережной Обводного канала, на Московском проспекте, на Садовой улице, на Дворцовой площади, на улице Куйбышева, на Каменноостровском проспекте, на Большом проспекте П.С., на Приморском шоссе, на проспекте Энгельса, на проспекте Тореза, на Новочеркасском проспекте, на проспекте Шаумяна, на Большеохтиском проспекте, на Якорной улице.